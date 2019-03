Brienza: «Vinciamo a Pesaro

Poi potremo parlare di playoff» Il coach dell’Acqua San Bernardo introduce la sfida di domenica in trasferta.

Pesaro-Cantù, sfida da cerchiolino rosso. Lo sarà per Pesaro, a caccia di punti salvezza, lo sarà per Cantù, a caccia di punti sicurezza e per i playoff. Di più, per Cantù la sfida nelle Marche è «uno snodo fondamentale».

Una di quelle partite che coach Nicola Brienza, imbattuto sulla panchina dell’Acqua San Bernardo, considera cruciali: «Vincendo potremmo chiudere definitivamente il discorso salvezza, focalizzandoci poi su obiettivi più importanti. Se vinciamo allora potremo parlare seriamente di playoff, perché qualche colpo in trasferta dovremo pur farlo da qui alla fine: chiaro che sulla carta è più abbordabile cercare due punti a Pesaro, piuttosto che a Milano o Venezia. A quel punto verrà il bello, vedremo dove Cantù potrà davvero arrivare. In settimana ho cercato di passare questo messaggio allo staff e ai giocatori, spiegando anche che tipologia di partita ci aspetta».

© RIPRODUZIONE RISERVATA