Bryant lavora già Per andare in campo

Bryant lavora già

Zack Bryant è arrivato nella notte tra lunedì e martedì e oggi sarà presentato al “Toto Caimi”. Atterrato a Orio al Serio con un volo proveniente da Helsinki, ad attenderlo c’era il team manager Diego Fumagalli. Il nuovo Usa di Cantù ieri ha conosciuto compagni e staff tecnico e ha svolto il suo primo allenamento: domenica debutterà contro Trapani.

Bryant, 24 anni, arriva dal campionato finlandese, dalla formazione del Lahti, ma ha cominciato la stagione in Germania, al Göttingen. In Finlandia si è messo in luce con 21 punti di media. Playmaker, è un giocatore con punti nelle mani e dal fisico esplosivo, con una grande voglia di emergere nei campionati europei.

Si tratta ora di inserirlo nei giochi, ma certamente un uomo in più a disposizione per coach Sodini sarà un aiuto prezioso. La società, a tal proposito, sta anche valutando se e come sostituire capitan Sergio, infortunato al tendine d’Achille.

Intanto, a quasi due mesi di distanza – l’ultima sfida fu la vittoria contro l’Urania Milano lo scorso 21 dicembre -, domenica riaprirà il PalaBancoDesio per una partita della S.Bernardo. La squadra di Sodini affronterà Trapani alle 17, con un anticipo di un’ora rispetto al solito, per consentire agli ospiti di rientrare in Sicilia in serata dopo la partita.

Biglietti già in vendita sul portale Vivaticket, oppure in sede a Cermenate venerdì dalle 16 alle 19 e sabato dalle 10 alle 13. Domenica i botteghini a Desio apriranno alle 15.30. I prezzi: parterre 50 euro, tribuna primo anello 25 euro (ridotto 20 euro), gradinata primo anello 18 euro (ridotto 14 euro), curva e secondo anello 13 euro (ridotto 10 euro), le riduzioni si applicano agli under 14 e agli over 70. Per accedere all’impianto è necessario possedere il green pass rafforzato e indossare mascherina Ffp2.

