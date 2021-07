Bucarelli a Cantù Frates: «Gran colpo» «Quando chiama Cantù è impossibile dire di no». Si è presentato così, con un richiamo all’appeal del club brianzolo, il primo rinforzo di Cantù

«Quando chiama Cantù è impossibile dire di no». Si è presentato così, con un richiamo all’appeal del club brianzolo, il primo rinforzo della Pallacanestro Cantù per la prossima stagione. Lorenzo Bucarelli, guardia di 23 anni la scorsa stagione in forza all’Eurobasket Roma in A2, è il primo mattoncino della ricostruzione. Segnale importante: l’esterno toscano ha firmato un biennale, segno che c’è voglia di costruire qualcosa nel tempo. Difficile del resto dire di no a Cantù. Anche in A2, categoria che – sembra ormai certo – vedrà Cantù ai nastri di partenza.

Bucarelli sembra il giocatore giusto per ambire a un campionato importante. La scorsa stagione ha vinto il premio di miglior Under 21 del torneo. Con l’Eurobasket Roma l’esterno ha fatto registrare 12.3 punti, 4.3 rimbalzi e 4.1 assist di media in regular season, incrementando i suoi numeri nel corso dei playoff sino a 14 punti e 5 assist a partita in 8 presenze.

Nato a Firenze il 6 marzo 1998, Bucarelli vanta anche una lunga militanza nelle giovanili della Nazionale italiana: in maglia azzurra ha conquistato una medaglia di bronzo agli Europei U18 nel 2016 e un argento ai Mondiali U19 del 2017, torneo in cui si è particolarmente distinto totalizzando medie di 7.6 punti, 4.9 rimbalzi e 4 assist, venendo inoltre inserito nel miglior quintetto della manifestazione.

Un metro e 98 di altezza, Bucarelli viene descritto come un giocatore versatile, arruolabile in tutti gli spot del reparto esterni grazie a fisicità e visione di gioco. Dotato di un buon palleggio e di ottime letture, Lorenzo spicca anche per intensità e personalità, caratteristiche che gli hanno permesso di fare la differenza nei recenti playoff di A2.

Il percorso cestistico di Bucarelli inizia in Toscana, nelle giovanili della Mens Sana Siena, con cui esordisce anche in prima squadra nel campionato di A2. Ha giocato a Veroli e alla Stella Azzurra. La svolta arriva a Cagliari, diventandone capitano, dove nel 2017/18, realizza 6.4 punti, 3.8 rimbalzi e 2.9 assist di media. L’annata successiva migliora le sue statistiche passando a 8.2 punti a partita, risultando più efficace anche negli assist (3.2). Nel 2019, Bucarelli si trasferisce in pianta stabile al Banco di Sardegna, dove conquista una Supercoppa e colleziona 18 presenze in serie A. Poi, il già citato trascorso a Roma.

Sul nuovo volto in casa canturina si è espresso Fabrizio Frates, direttore tecnico biancoblù: «L’ingaggio di Lorenzo è un gran colpo, perché parliamo di uno dei migliori giovani presenti in A2. È un emergente, pur avendo già un discreto chilometraggio e diverse esperienze importanti alle spalle. La scorsa stagione è stato uno dei segreti della cavalcata dell’Eurobasket Roma».

