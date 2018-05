Campionati regionali giovanili Otto comasche ai quarti Due si sono già qualificate alla semifinale U20 e quindi sono tra le prime quattro della Lombardia: si tratta di Erba e Rovello

Sono otto le squadre giovanili comasche giunte ai quarti di finale nei campionati regionali Elite e Gold di basket. Due si sono già qualificate alla semifinale U20 e quindi sono tra le prime quattro della Lombardia: si tratta di Erba e Rovello, società che non a caso impiegano molti under nelle rispettive squadre di C Gold e C Silver.

L’unica comasca entrata nei quarti delle categorie Elite è l’U14 della Cierre Ufficio Cantù. Se passa accede alla final four di mercoledì 23 e giovedì 24 a San Giorgio su Legnano. Nei campionati Gold, che decretano i campioni lombardi, le gare dei quarti sono secche. Nell’U20 successi casalinghi: Le Bocce Erba-Pall.Milano 64-48 e Allianz Bank Rovello-Bergamo Basket 76-60. Semifinali martedì 22 a Gallarate alle ore 19 e 21.

Ben tre comasche in campo domani nei quarti dell’U15: Le Bocce Erba-Marnate (17.30), Il Giardino LV Orsenigo-Saronno (19), Vigevano-Pol.Comense (18.30). Semifinali sabato 26 a Basiglio. Anche nei quarti dell’U13 l’Uniweb Cantù affronta la Lib.Cernusco: domani alle 19.30 a Cernusco. Semifinali sabato 26 a Terno d’Isola.

Infine nella femminile l’unica comasca giunta ai quarti Gold è l’U16 della Vertematese, che perde a Milano contro Unica (69-64) ed è eliminata.

