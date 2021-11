Cantù a Piacenza Con Udine verso il rinvio Sfida in trasferta - contro una squadra solida ed equilibrata molto diversa da quelle recentemente affrontare - da giocare senza Severini

Sfida in trasferta - contro una squadra solida ed equilibrata molto diversa da quelle recentemente affrontare - da giocare senza Severini. Basteranno questi tre elementi per mettere a repentaglio le certezze di Cantù? Oggi alle 18 le risposte le darà il “PalaBanca” di Piacenza, arena che ospita le partite interne dell’Ucc, che Cantù ha già affrontato in Supercoppa a settembre, a Desio, battendola 73-60.

Una partita che per coach Sodini ora non fa più testo, anche perché il quadro è mutato. E, due mesi dopo, Cantù è prima e imbattuta, con sette partite vinte (più 2 di Supercoppa) in campionato, con due squadre come Torino e Udine che la tallonano. E che, se Cantù vincerà, si allontaneranno di sicuro perché la loro sfida è stata rinviata per Covid.

Già, torna lo spettro del Covid nel campionato di A2. La partita tra Udine e Torino - era in programma oggi – è stata rinviata dal settore tecnico della Federbasket. La sesta positività al Covid nel gruppo squadra di Udine, rilevata dall’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale ha fatto sì che, per tutti, scattasse l’isolamento fiduciario per una settimana.

Il Covid, stavolta, ha contagiato l’assistente allenatore Carlo Finetti, che va ad aggiungersi così all’elenco che comprende il capitano Michele Antonutti, il vice Vittorio Nobile e altri tre membri dello staff friulano. Insomma, un focolaio: non si escludono, tra l’altro, ulteriori prolungamenti del provvedimento in base al monitoraggio che verrà effettuato nei prossimi giorni. Dopo i primi casi, la società ha voluto fortemente intensificare i cicli tamponali, sottoponendo atleti e staff a esami giornalieri.

Salta la sfida con Torino, ma a questo punto è a fortissimo rischio anche il big match contro Cantù di domenica 28. Se Udine dovrà restare in isolamento fino a venerdì, è molto probabile che la Fip opti anche per il rinvio della partita contro la S.Bernardo.

