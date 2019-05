(Foto by Butti)

Cantù ai canturini, è la fase 2

Con Della Fiori torna Rossini Oggi l’annuncio dell’addio del gm a Verona: in Brianza troverà il team manager di Sassari che qui ricoprirà il ruolo di segretario generale

Non solo Daniele Della Fiori, anche Luca Rossini. Sono giorni di grandi ritorni alla Pallacanestro Cantù.

Oggi Verona e il general manager sanciranno l’accordo di uscita dal contratto con scadenza 2020 e domani il figlio d’arte potrà essere annunciato dall’Acqua San Bernardo.

Bisognerà invece attendere il termine dei playoff del Banco di Sardegna Sassari per il ri-approdo, sicuro, di Rossini. Che, dopo due anni in Sardegna, in Brianza tornerà con un incarico strategico: quello di segretario generale.

Una figura che Davide Marson, Andrea Mauri, lo stesso Della Fiori e l’intero consiglio ritengono fondamentale, anche perché i dirigente di Lurago d’Erba curerà la parte organizzativa di club e squadra.

