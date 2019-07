Cantù ai canturini Rossini: «Qui casa mia» Vicempione d’Italia con il Banco di Sardegna Sassari, torna qui: segretario generale, dopo essere stato per otto anni il responsabile dell’ufficio stampa

La prima domanda è: “chi te l’ha fatto fare?”. Perché lasciare una società finalista playoff e con una coppa europea in bacheca come Sassari non è mica facile.

E la risposta è un pochino spiazzante, in tempi in cui contano solo denaro e immagine: «Perché voglio dare una mano alla mia Cantù». Luca Rossini, 37 anni di Lurago d’Erba, è tornato in società. Vicempione d’Italia con il Banco di Sardegna Sassari, avrà un incarico nuovo: segretario generale, dopo essere stato per otto anni il responsabile dell’ufficio stampa della Pallacanestro Cantù, e un biennio in Sardegna come dirigente. Prima come factotum a Cagliari, poi come team manager a Sassari.

Lo spieghiamo così il tuo ritorno?

«Sì, perché ho un legame fortissimo con questa società e sono orgoglioso del ruolo che sono stato chiamato a ricoprire. Inoltre, sono stato cercato, il che dà ancora più valore a questo ritorno a casa».

