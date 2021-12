Cantù contro Piacenza Sodini vuole la prova d’orchestra La S.Bernardo-Cinelandia Park ritrova la Pallacanestro Piacentina dopo averla affrontata a settembre in Supercoppa

Cantù, questa Bakery Piacenza la conosce già. Oggi alle 18, al PalaBancoDesio, la S.Bernardo-Cinelandia Park ritrova la Pallacanestro Piacentina dopo averla affrontata a settembre in Supercoppa. Fu la prima vittoria ufficiale della stagione per Cantù, dopo l’esordio choc in casa contro Treviglio, che vinse di 18 punti a Desio. Prima vittoria per Cantù, ottenuta in trasferta: resta al momento il successo più largo della stagione, ottenuto con uno scarto di 27 punti (59-86 il risultato finale).

Oggi le due squadre si ritrovano, tre mesi dopo, quindi sicuramente trasformate e con diverse ambizioni. Cantù svetta in classifica a 18 punti, la Bakery arranca un po’ in coda, con soli 6. Ma per Cantù questa è una partita importante, per molti motivi. Par di capire, a sentire Sodini, che più delle ragioni di classifica, stavolta valgano davvero di più i passi in avanti dal punto di vista della crescita. E crescita vuol dire anche mandare in archivio la partita vinta, ma con una soglia di attenzione ben al di sotto dei livelli di guardia, contro Biella.

Cantù ha rischiato grosso in Piemonte, la Bakery arriva invece dalla bruciante sconfitta rimediata a Capo d’Orlando, in cui i biancorossi hanno visto sfilarsi via due punti pesantissimi proprio in chiusura di partita. La vittoria in terra siciliana si è dissolta proprio a tempo quasi scaduto, a causa di una prodezza di Nick King che, a un secondo sul cronometro, ha tolto ai piacentini la gioia di un secondo successo consecutivo dopo quello contro Biella.

