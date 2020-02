Andrea Pecchia salterà la sfida di Trento per infortunio (Foto by Butti)

Cantù, dopo Trento la sosta

E sarà lunga fino al 29 febbraio Al termine la sfida contro la Dolomiti, il rompete le righe per la squadra di Pancotto

Dopo la trasferta a Trento, comincerà una lunga pausa per la Pallacanestro Cantù: la squadra tornerà in campo solo sabato 29 febbraio alle 20.30 per affrontare fuori casa il Banco di Sardegna Sassari.

In queste settimane, infatti, il campionato è fermo per le Final Eight – in programma alla Vitifrigo Arena di Pesaro dal 13 al 16 febbraio – e per gli impegni della Nazionale contro Russia (20 febbraio a Napoli) ed Estonia (23 febbraio a Tallin) nelle qualificazioni europee, che vedranno di scena anche il Portogallo di Wilson. Il primo impegno in casa della San Bernardo-Cinelandia sarà tra un mese, domenica 8 marzo alle 18, contro la Vanoli Cremona.

In questo periodo di sosta forzata, la società concederà alcuni giorni di libertà ai giocatori americani e saranno organizzate un paio di amichevoli, una sicuramente contro una squadra di serie A. Un periodo in cui coach Pancotto avrà comunque tempo per recuperare Pecchia dall’infortunio alla caviglia e preparare il finale di campionato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA