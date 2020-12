Cantù, è un vero peccato

La sconfitta a 6” dalla fine La S.Bernardo va sotto di 16 a Trento, poi ritorna in partita e conduce praticamente sino al termine prima di venire beffata dalla Dolomiti Energia (74-73).

Tutta un’altra Cantù rispetto a quella arrendevole di qualche sera prima a Cremona, ma purtroppo l’esito è il medesimo, ovvero la sconfitta. La S.Bernardo perde infatti aTrento per 74-73, con il canestro decisivo del sorpasso trentino a 6” dalla fine su schiacciata di Williams, top scorer della sfida con 25 punti a referto. Per la Dolomiti Energia anche 17 punti di Sanders e 14 di Browne. Sul fronte brianzolo, 17 quelli di Johnson, 13 per Woodard, 12 per Pecchia con altrettanti rimbalzi, 10 di Kennedy (co 13 rimbalzi).

In cronaca. Trento va via piano piano (20-13 all’8’, con 10 punti di Browne), ma al 9’ è 20-18. Nei tre minuti a cavallo dei primi due quarti, la Dolomiti piazza un break di 14-0 per il 34-18 al 12’, grazie soprattutto a Sanders. La S.Bernardo non crolla e anzi reagisce con un controparziale di 20-6 in 6’ per il 40-38 al 18’. All’intervallo lungo è 42-40, con 15 di Sanders e 11 di Johnson, oltre ai 10 rimbalzi di Kennedy.

Si riprende con un break esterno di 8-0 per il 42-48 al 23’, poi Cantù va sul +8 al 25’ (46-54), ma nella seconda parte del periodo Trento recupera e alla terza sirena conduce 58-57.

La squadra di coach Brienza completa l’ennesimo break (11-0) per il 62-57 a 7’30”, ma i brianzoli non vogliono saperne di arrendersi e ripassano avanti a 4’15” (65-66). A 2’30” Johnson mette il canestro del 68-73 e Cantù resta avanti sino a 6” dalla sirena quando una schiacciata di Williams riporta in testa i padroni di casa. Timeout. Rimessa da metà campo, ma Johnson non trova la misura per andare a segno e la S.Bernardo esce dunque battuta, con qualche scelta di coach Pancotto nel corso della gara che non ha troppo convinto.

