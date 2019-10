Cantù fa gruppo Tutti a cena insieme Giocatori, dirigenti e staff dell’Acqua S.Bernardo sono stati ospiti ieri sera del Ristorante Staut di Cantù

Per fare gruppo, in vista del prossimo impegno di campionato contro la Dolomiti Energia Trentino di Nicola Brienza – palla a due al PalaBancoDesio domenica alle 18.30 -, la Pallacanestro Cantù si è ritrovata a cena. Giocatori, dirigenti e staff dell’Acqua S.Bernardo sono stati ospiti ieri sera del Ristorante Staut di Cantù che, nelle scorse settimane, ha siglato una partnership con il club canturino valida per l’intera stagione sportiva 2019/20. Oggi si bissa: l’appuntamento per i giocatori è alle 19.30 per l’aperitivo al Bar Senso Unico a Cucciago, in compagnia degli Eagles, pronti a sostenere la squadra in questo momento un po’ complicato dopo le due sconfitte consecutive contro Reggio Emilia e Venezia. Ci sarà anche un servizio “street food” con hamburger e altre sorprese.

