Andrea Pecchia sembra stia ora un po’ meglio dopo essere stato debilitato fisicamente in settimana (Foto by foto Butti)

Cantù ferita è in pericolo a Trento Ora serve una reazione d’orgoglio Il tremendo ko infrasettimanale con Cremona ha decisamente lasciato il segno. Terza trasferta in otto giorni: sarà dura contro l’ex Brienza.

Il cazzotto rimediato in settimana dall’Acqua S.Bernardo a Cremona, oltre a provocare un gran dolore nell’immediato, è di quelli destinati a lasciare il segno più che sul volto nella testa della truppa canturina.

Tra l’altro, oggi all’orizzonte si profila un’avversaria quale Trento che pur guidata da un “amico” quale Nicola Brienza non vorrà dar certo confidenza ai brianzoli, impegnata com’è a mantenere un buon feeling con la parte nobile della classifica.

Alla Blm Group Arena del capoluogo trentino le squadre si affronteranno a partire dalle 19.30 e per la squadra ospite si tratterà della terza trasferta consecutiva in otto giorni dopo quella infausta di Brindisi e quella ingloriosa di Cremona. Coach Pancotto dovrà di nuovo rinunciare a Jaime Smith (l’assenza del play americano sarà purtroppo certa anche mercoledì in casa contro Trieste e domenica prossima di nuovo a Desio al cospetto di Brescia), mentre dovrebbe ritrovarsi un Pecchia più reattivo dopo lo stato di forte debilitazione fisica che il Nazionale di Cantù ha accusato per gran parte di questa settimana.

