Nuovi orari per le prossime sfide di Cantù (Foto by Butti)

Cantù, gli orari delle prossime gare

A Desio con Sassari alle 20.45 La Legabasket ha comunicato le variazioni per la quinta e la sesta giornata: contro Trento alle 18.30

La Lega ha deciso la programmazione televisiva della quinta e della sesta giornata di serie A. Domenica 20 ottobre, Cantù affronterà in casa la Dolomiti Energia Trento di Nicola Brienza alle 18.30, con diretta su Eurosport Player.

La domenica successiva, 27 ottobre, sempre in casa, Cantù sfiderà i vicecampioni d’Italia del Banco di Sardegna Sassari alle 20.45, posticipo televisivo che sarà trasmesso sia su Rai Sport Hd, sia su Eurosport Player.

Continua intanto la prevendita dei biglietti per la sfida di domenica – palla a due alle 17.30 - contro Reggio Emilia al Basket Point di Cantù, sul portale www.vivaticket.it e nelle rivendite collegate: Manuchar Markoishvoli sarà l’ospite d’onore in tribuna. Tra l’altro, il Basket Point aprirà eccezionalmente anche domenica mattina, dalle 10 alle 12, per consentire ai tifosi canturini di acquistare i biglietti.

Al PalaBancoDesio i botteghini apriranno alle 15.30. C’è tempo poi fino al domani per abbonarsi, mentre tutti coloro che abbiano acquistato l’abbonamento nel mese di giugno, durante la prima fase, possono ora ritirare la propria tessera al Basket Point.

