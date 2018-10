Cantù-Reggio Emilia prevendita aperta in anticipo Già da oggi pomeriggio si possono acquistare i biglietti per la sfida di domenica alle 17 al PalaBancoDesio.

Sono in vendita dalle 15 di oggi i biglietti per la partita contro la Grissin Bon Reggio Emilia, valida per la quarta giornata di LBA Serie A PosteMobile. Palla a due in programma al PalaBancoDesio alle 17 di domenica.

I biglietti saranno in vendita esclusivamente presso il “Blackcourth Store” di Fabio Borghi a Cucciago (via Leonardo Da Vinci 2, fronte Palasport Pianella), nei punti vendita autorizzati Vivaticket e online su www.vivaticket.it. I biglietti non potranno essere acquistati presso la sede di Cermenate.

Ecco i prezzi

SECONDO ANELLO

Intero: € 18,00, Ridotto: € 15,00*

CURVA

Intero: € 18,00, Ridotto: € 15,00

GRADINATA PRIMO ANELLO

Intero: € 23,00, Ridotto: € 18,00

TRIBUNA PRIMO ANELLO

Intero: € 30,00, Ridotto: € 25,00

PARTERRE SILVER

Intero: € 50,00, Ridotto: € 35,00

PARTERRE GOLD

Intero: € 70,00, Ridotto: € 50,00

DIAMOND

Intero: € 100,00

*I biglietti ridotti sono validi per gli under 16 e per gli over 65.

GIORNI E ORARI BIGLIETTERIA PRESSO “BLACKCOURTH STORE”

Oggi dalle 15 alle 18:30

Da martedì 23 a venerdì 26, dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 18:30

Sabato 27 dalle 9 alle 13

Domenica 28, giorno della partita, la biglietteria del “PalaBancoDesio” in Largo Atleti Azzurri d’Italia aprirà come di consuetudine due ore prima del match, dunque alle 15.

PUNTI VENDITA AUTORIZZATI VIVATICKET

Bar Gallo - Via B. Oriani 45, Seregno (MB);

Bar Sottosopra - Corso Italia 24, Meda (MB);

Box Office Libri e Musica c/o la Feltrinelli –Via Italia 41, Monza (MB);

Coop Desio – Via Borghetto 75, Desio (MB) SOLO CON TESSERA SOCI COOP;

Coop Cantu – Via Lombardia, 68, Cantù (CO) SOLO CON TESSERA SOCI COOP;

Lorbea - Via G. Songia 10/30, Mariano Comense (CO);

SLOOP VIAGGI - Corso Milano 6, Bovisio Masciago (MB);

Travelmania – Via Montello, 3, 22063 Cantù (CO);

Viaggi Mentasti –Via Fratelli Recchi 17, Como (CO);

Renata Music di Morselli & C. –Via Collegio dei Dottori 5, Como (CO).

Questo il link per l’acquisto online: https://www.vivaticket.it/ita/event/red-october-cantu-grissin-bon-reggio-emilia/121089

