Cantù si arrende a Trento

Non basta il solo Burnell La S.Bernardo-Cinelandia sconfitta 79-71 al termine di una gara in cui soltanto l’ala americana ha offerto una buona prestazione.

Cantu perde di 8 punti a Trento e la squadra di casa ribalta anche la differenza canestri negli scontri diretti (a Desio all’andata era finita di 6 per i biancoverdi). Burnell e poco altro nella S.Bernardo-Cinelandia che in Trentino si è presentata senza l’infortunato Pecchia e ha avuto alcuni giocatori davvero poco efficaci. Spicca, in negativo il 2/10 dall’arco dei 6.75 di Wilson , oltre al 4/10 di Hayes dalla lunetta. I brianzoli hanno dominato a rimbalzo (44-35), acchiappandone la bellezza di 20 offensivi, ma non è servito a nulla.

Primo quarto molto equilibrato. chiuso sul 17-16, mentre il secondo vede la Dolomiti Energia accelerare a più riprese (24-16 al 13’, 36-27 al 17’) per poi essere sempre riavvicinata (31-27 al 16, 36-34 a 80”) e chiudere avanti soltanto di 2 (38-36) all’intervallo lungo. Tra i padroni di casa, 12 i punti di Knox e 11 quelli di Blackmon. Di là, 8 di Wilson.

È Cantù a uscire meglio dagli spogliatoi, tanto da toccare il +7 al 27’ sul 45-52, sfruttando i 10 punti consecutivi messi a segno da Burnell. Alla terza sirena è 53-55.

Al 34’, ospiti sul 61-62, ma in un amen Trento piazza un break di 14-1 per il 75-63 a 90” dal termine che sancisce di fatto la fine delle ostilità.

In doppia cifra per la squadra di coach Brienza ci sono Blackmon (20), Gentile (16), Knox (16) e Forray (10), mentre per quella del suo collega Pancotto ecco i 24 di Burnell e i 13 di Clark.

