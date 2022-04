Cantù, ultimo sforzo

Le partite decisive Cantù in campo già domani sera, per l’anticipo in trasferta contro l’Urania Milano alle 20.45, poi contro Udine

Cantù in campo già domani sera, per l’anticipo in trasferta contro l’Urania Milano alle 20.45. Sarà un derby, seppur in tono decisamente minore rispetto a quello storico contro l’Olimpia e sarà la prima di due trasferte consecutive per Cantù, visto che giovedì prossimo ci sarà il big match in Friuli contro Udine, alle 20. Per la partita al PalaLido biglietti in vendita a 10 euro su Vivaticket (ridotto 5 euro), per quella al PalaCarnera settore ospiti a 20 euro, sempre in vendita su Vivaticket. Udine giocherà invece regolarmente domenica alle 18: l’attende la sfida in trasferta sul campo di Trapani. Una partita che nasconde qualche insidia: i siciliani cercano un posto nei playoff, al momento sono ottavi ma con una partita disputata in più rispetto a Mantova, la prima inseguitrice a -2. Sarà un fine settimana che porterà allo scontro diretto tra le due indiscusse protagoniste, che si giocheranno il primo posto.

