Cattaneo, record italiano 4x100

Ma niente finale iridata per gli azzurri Ai campionati mondiali di Doha, il rovellaschese protagonista con la staffetta veloce.

La staffetta maschile azzurra 4X100 non è riuscita a centrare la finale dei Mondiali di atletica leggera in corso di svolgimento a Doha, in Qatar, nonostante il nuovo record italiano di 38”11 (il precedente era 38”17 e risaliva al 2010).

Il quartetto formato dal rovellaschese Federico Cattaneo, Lamont Marcell Jacobs, Davide Manenti e Filippo Tortu ha chiuso al quarto posto la prima batteria ma non è bastato, visti i tempi velocissimi della seconda.

«C’è grande amarezza, secondo me il cambio americano era fuori, mi hanno pure colpito». Queste le parole di Filippo Tortu. Anche se la gara degli Usa suscita molte polemiche tra gli azzurri e chiedono a gran voce una squalifica: «Abbiamo fatto record italiano, abbiamo dato il massimo. Spero che entriamo in questa finale - ha rimarcato Marcell Jacobs ai microfoni Rai - siamo un grande gruppo e una grandissima squadra».

Dello stesso avviso è Davide Manenti: «Ci starebbe una bella squalifica per gli Usa dopo quello che è successo a Yokohama dove hanno scambiato football americano con l’atletica leggera», ha sottolineato l’azzurro. C’è comunque soddisfazione per Federico Cattaneo che ha aperto la staffetta: «Trovarsi di fronte il campione del mondo Coleman non è da tutti, sono felicissimo di aver corso così e di aver avuto questa rivincita».

