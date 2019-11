C’è anche Pastorelli nell’Italdonne iridata La ragazza di Albavilla nella squadra che oggi ha conquistato la medaglia d’oro in Argentina.

Elisa Pastorelli è campionessa del mondo a squadre di corsa in montagna. L’albavillese, a Villa La Angostura, nella Patagonia argentina, ha concluso al 19° posto nella classifica individuale del tricolore Under 20, ma grazie al successo della triestina Angela Mattevi, al 7° di Giovanna Selva e al 9° di Anna Arnaudo, è salita sul gradino più alto del podio nella graduatoria per nazioni.

L’Italia torna così al vertice nel femminile juniores dopo 19 anni di astinenza (l’ultimo sigillo risaliva al 2000 mentre l’altro successo è datato 1992).

Le azzurre hanno preceduto, nell’ordine, le temibili turche e la Repubblica Ceka. Per la comasca (18 anni compiuti a luglio) l’iridato per team non è una novità visto che nel 2018 si era aggiudicato quello per le Under 18 a Lanzada.

