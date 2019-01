C’è ancora la Coppa vera

per Bertani che corre in casa l Circo Bianco a Plan de Corones. Oggi un gigante per l’atleta del Lenno.

«L’obiettivo è entrare nelle trenta, per essere al via nella seconda manche. Ma non sarà facile». Il pensiero è dell’allenatore di Luisa Bertani, il brunatese Corrado Castoldi, sulle ambizioni della sua allieva, in gara oggi a Plan de Corones nel gigante della Coppa del Mondo. La portacolori dello Ski racing camp Lenno si presenterà, per la terza volta in stagione, al cancelletto di partenza della più importante competizione a tappe del circo bianco.

Per non mancare all’appuntamento, ha dovuto sconfiggere anche un problema, che l’affligge da diverso tempo. «Convive con tre ernie alla schiena -racconta coach Castoldi -.Luisa ha una grande professionalità e si dedica, per almeno due ore al giorno, dopo gli allenamenti, a fare ginnastica per distendere la schiena».

