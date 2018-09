C’è la Coppa Lombardia

E un anticipo di Seconda In campo domani sera diverse formazioni di Prima e Terza categoria. Oltre a Cavallasca-Albate.

Serata importante quella di domani per alcune formazioni del calcio dilettanti comasco. Scendono infatti in campo la Coppa Lombardia di Prima e Terza categoria, oltre a un anticipo di campionato di Seconda.

Partiamo dalla Coppa Lombardia. In Prima scattano i sedicesimi di finale, con sfide secche o gironi da tre squadre (è questo il caso delle tre comasche): nel girone 46 la Faloppiese Ronago gioca sul campo del Garbagnate (riposo per la Solese), mentre nel girone 47 si sfidano a Rebbio Ardita e Cabiate, con il Di Nova che attende.

In Terza categoria si gioca l’ultimo turno della prima fase a gironi: se nel gruppo 6 è già tutto deciso (in campo Astro-Cogliatese e Figino-Cacciatori delle Alpi, ma la Cogliatese è già qualificata), si decide nel derby Mozzate-Azzurra la qualificazione del gruppo 1, con i primi che devono vincere (con due gol di scarto in caso di contemporanea vittoria dell’Ardor - già eliminata - contro il Don Bosco) e l’Azzurra alla quale basta un pari (o una sconfitta di misura in caso del già citato successo dell’Ardor).

Infine, in Seconda H anticipo del prossimo turno di campionato: si sfidano Cavallasca e Albate Calcio, due squadre partite con buone ambizioni ma ancora senza successi, anche se il Cavallasca è anche imbattuto. Fischio d’inizio per tutte le gare delle comasche previsto per le 20.30.

© RIPRODUZIONE RISERVATA