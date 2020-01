Como Sport Dakar 2020 il comasco Jacopo Cerutti al via della 42° edizione del Grande Raid quest'anno in riva al Mar Rosso (Foto by Oscar Malugani)

Cerutti alla quinta Dakar «In Arabia tutto nuovo» «Sono molto sereno e tranquillo- ha spiegato Jacopo -,ho fatto quello che mi competeva per essere in regola»

E’ arrivato negli Emirati Arabi, a Jeddha, città portuale del Mar Rosso, da dove domenica partirà la 42 edizione della Dakar, la prima in Arabia Saudita. Anche quest’anno tra i partenti ci sarà il nostro Jacopo Cerutti. Il pilota comasco firma così per la quinta volta consecutiva la sua presenza alla Dakar gara che lo ha sempre visto in sella alla moto Husqvarna, casa nata in Svezia ma da alcuni anni di proprietà del marchio Ktm.

L’alfiere del moto club Natale Noseda di Intimiano è partito il giorno di capodanno e dopo aver salutato amici e parenti è giunto nel golfo del Mar Rosso pronto ad affrontare una Dakar davvero nuova per tutti.

Il primo giorno dopo aver provato la moto del Team Solarys (scuderia ligure) Cerutti con tutti gli incartamenti ha svolto le procedure burocratiche per l’ammissione alla grande kermesse, il raid più amato al mondo che, ovunque venga disputato Africa, America Latina o Emirati Arabi, ha sempre un grande seguito e un grande consenso, considerato (specialmente per i motociclisti) la gara più difficile al mondo. «Sono molto sereno e tranquillo- ha spiegato Jacopo Cerutti -,ho fatto quello che mi competeva per essere in regola e ho già fatto le verifiche tecniche alla moto. Visto che è una mezzo derivato dalla serie, è stato inserito, come mi aspettavo, tra le moto della categoria Marathon».

© RIPRODUZIONE RISERVATA