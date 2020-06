Cominetti firma per Mondovì Affronterà pure Cantù «Avevo bisogno di uscire dalla zona di confort per mettermi alla prova e provare nuovi stimoli».

Roberto Cominetti passa a Mondovì. Dopo l’addio dei giorni scorsi, l’ormai ex schiacciatore della Libertas s’è accasato alla Vbc Synergy, squadra di Serie A2 che proprio nell’ultima stagione ha conteso le ultime posizioni della graduatoria a Cantù. Chiuso il ciclo canturino come del resto lo stesso giocatore aveva detto all’indomani della separazione, Cominetti ha ufficializzato proprio in questi giorni il passaggio in Piemonte: «Dopo cinque anni bellissimi – spiega lo schiacciatore bergamasco sul sito della sua nuova società – ho scelto di chiudere la mia esperienza a Cantù. Avevo bisogno di uscire dalla zona di confort per mettermi alla prova e provare nuovi stimoli». Come anticipato, la scelta è ricaduta su un’altra squadra di A2: Cominetti, insomma, incrocerà ancora le armi con la “sua” Cantù, ma questa volta da avversario. «Ho scelto Mondovì perché è stata tra le poche società che si è mossa rapidamente e concretamente per avermi, senza aspettare di sapere se ci saranno retrocessioni, o altro», conclude.n



© RIPRODUZIONE RISERVATA