Como 2000, questa è una prima E al Lambrone arriva l’Unterland

E al Lambrone arriva l’Unterland Sfida con le atesine domani pomeriggio alle 14.30

Prima della pausa invernale, che durerà 3 settimane, nel campionato di calcio femminile serie C viene disputata la nona giornata. Per la Como 2000 il turno prenatalizio è davanti al pubblico di casa. Al centro sportivo Lambrone di Erba arriva la Unterland Damen, colori biancoverdi, allenata da Massimo Trentini. Questa società ha sede nella bassa pianura atesina in località Cortina “Strada del Vino”, in riva al fiume Adige nella provincia autonoma di Bolzano.

Quello odierno è il primo confronto storico fra le 2 squadre. La Unterland Damen, sorta nel 2003, ha disputato campionati regionali ed ha avuto presenze in B nazionale negli ultimi anni; attualmente nel girone B di serie C è quart’ultima con 7 punti. La Como 2000, questo pomeriggio forse in campo al completo, vanta sulle avversarie 5 punti di margine con la sua posizione a centro classifica.

Domani alle ore 14.30 la partita Como 2000-Unterland Damen sarà diretta al centro sportivo erbese dall’arbitro Umberto Crainich di Conegliano Veneto; sono entrambi brianzoli, invece, gli assistenti: Alessandro Longoni e Simone Severini della sezione di Seregno.

