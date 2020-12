Como, alle viste altre due toscane

In casa con il Livorno il 23 alle 15 Domenica in campo a Grosseto, l’antivigilia di Natale al Sinigaglia con gli amaranto.

Oggi pomeriggio si gioca una partita di recupero che interessa molto da vicino il Como. Va in campo la Pro Vercelli contro il Livorno, e il risultato può cambiare la posizione di classifica dei biancoblù, che dopo la vittoria di domenica con la Carrarese sono saliti al secondo posto superando di un punto i piemontesi.

Ma la partita è interessante anche perché il Livorno sarà l’avversario del Como al Sinigaglia esattamente tra una settimana, nell’ultimo turno prima della sosta natalizia, mercoledì 23 dicembre. A tal proposito, ieri pomeriggio è arrivata la comunicazione dalla Lega che la partita – inizialmente programmata alle 18.30 - sarà anticipata alle 15. Una decisione presa in accordo tra le due società, come peraltro hanno fatto praticamente tutte le squadre del girone A, visto che oltre a non esserci comunque la presenza del pubblico si tratta anche dell’ultimo impegno prima che le squadre rompano le righe per le vacanze natalizie. Il Como quindi prima di Natale giocherà domenica alle 15 a Grosseto e poi, appunto, tre giorni dopo contro il Livorno.

E sempre a proposito di Livorno, sono ore complicate per la società toscana che, a causa delle difficoltà finanziarie, rischia di non poter rispettare il termine dei pagamenti previsto proprio per oggi, addirittura si è ipotizzata l’esclusione dal campionato della società amaranto. Ieri però si è offerto di venire in aiuto alla società il suo ex presidente Spinelli. Oggi sarà dunque il giorno della verità.

