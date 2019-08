Como, buona la prima Battuto il Gozzano Nell’esordio al Sinigaglia, in Coppa Italia, successo per 1-0 ma con tante buone cose

COMO-GOZZANO 1-0

Marcatore: Marano al 36’ st.

COMO (3-5-2): Facchin; Toninelli, Sbardella (dal 19’ st Bovolon), Solini (dal 32’ st Celeghin); Iovine, H’Maidat (dal 19’ st Ferrazzo), Bellemo, Marano, Loreto; Gabrielloni (dal 32’ st Peli), Miracoli (dal 17’ st Ganz). A disposizione: Zanotti, Toniolo, Vocale, Raggio Garibaldi, Kouadio. All. Banchini.

GOZZANO (4-2-3-1): Crespi; Zucchetti, Emiliano, Rizzo, Di Giovanni; Secondo (dal 15’ st Spina), Guitto; Concas, Rolle (dal 38’ st Bukva), Tomaselli (dal 16’ st Fasolo); Pozzebon. A disposizione: Lorenzo, Corioni, Salvestroni, Mutti, Bruzzaniti, Palazzolo, Vono. All. Sassarini.

Arbitro: Bordin di Bassano del Grappa.

NOTE - Spettatori 980, incasso di 5.729 euro. Ammoniti: Pozzobon, Zucchetti, Gabrielloni, Guitto, Loreto. Angoli: 6-2.

49’ - Finisce la partita, il Como vince la prima partita della stagione: domenica alle 20 impegno a Meda contro il Renate

45’ - Quattro minuti di recupero. Marano spreca il raddoppio: con Ganz libero a sinistra preferisce calciare in porta, palla alta.

42’ - Botta di Iovine dal limite, deviata dalla difesa. Sesto corner per il Como.

38’ - Nel Gozzano fuori Rolle, dentro Bukva.

36’ - GOOOOOOOOOLLLLLLL!!!!! - Como in vantaggio! La prima rete stagionale è di Marano: la mezz’ala riceve palla da Peli al limite e batte Crespi (un po’ colpevole) con un rasoterra in diagonale.

32’ - Nel Como escono Gabrielloni e Solini, al loro posto Peli e Celeghin.

31’ - Marano apre a sinistra per Ferrazzo, che tenta la conclusione: palla alta.

29’ - Primo tiro di Ganz: rasoterra dal limite, palla a lato.

21’ - Bella palla di Marano in profondità per Iovine, anticipato da Crespi.

19’ - Esce Sbardella, al suo posto Bovolon. Esce anche H’Maidat, al suio posto Ferrazzo.

17’ - E’ il momento di Ganz: l’attaccante entra al posto di Miracoli.

15’ - Primi cambi nel Gozzano: escono Secondo e Tomaselli, al loro posto Spina e Fasolo. E tra poco nel Como entrerà Ganz.

14’ - Quarto corner per il Como, che è tornato in partita imponendo il proprio gioco.

10’ - Il Como risponde con un cross di Iovine per Miracoli: colpo di testa dell’attaccante e deviazione in corner di Crespi.

8’ - Ritmi alti nel corso della ripresa, Gozzano più incisivo: Concas cerca un compagno in mezzo, Facchin respinge in uscita.

1’ - Inizia il secondo tempo, nessun cambio nelle due formazioni. Spinge a destra il Gozzano: conclusione alta di Concas.

CRONACA SECONDO TEMPO

47’ - Palla toccata dalla barriera, corner per il Como: colpo di testa di Miracoli sulla traversa, ma c’è fallo di Solini. Finisce qua il primo tempo.

46’ - Punizione dal limite per il Como, posizione molto interessante. Sulla palla c’è H’Maidat...

45’ - Tre minuti di recupero.

43’ - “Buco” nella difesa comasca, per fortuna Facchin è piazzato bene e anticipa Pozzobon allontanando il pallone con i piedi.

38’ - Grade occasione per il Como! Toninella scambia con Iovine, poi cerca un compagno in mezzo. Miracoli e Gabrielloni non arrivano sul pallone, H’Maidat rimette al centro e Miracoli calcia addosso a Crespi, che blocca.

35’ - E’ Pozzobon il primo ammonito della partita, per un fallo su Toninelli.

32’ - Iovine serve Gabrielloni: colpo di testa dell’attaccante, contrastato da Emiliano, e parata di Crespi.

26’ - Ci prova Miracoli dalla distanza: palla centrale, Crespi respinge con difficoltà.

23’ - Ancora uno spunto di Loreto a sinistra: palla in area, Gabrielloni colpisce di testa, ma il pallone viene respinto dalla difesa.

22’ - Marano conquista palla a centrocampo, serve a destra Iovine: gran rasoterra, palla fuori di poco alla destra del portiere.

20’ - Punizione di H’Maidat, Sbardella colpisce di testa: Crespi para a terra.

17’ - Coraggiosa ma efficace uscita con i piedi sulla trequarti di Crespi, in anticipo su Miracoli.

13’ - Ottimo momento del Como: Bellemo apre a sinistra per Loreto, palla in mezzo e girata di Gabrielloni, fuori di poco.

12’ - Palo di Marano, ma era in fuorigioco.

9’ - Primo corner per il Como, lo conquista Miracoli. Sugli sviluppi, colpo di testa di Gabrielloni, parato da Crespi.

6’ - Prima occasione per il Como: Gabrielloni a destra, da posizione defilata, calcia fuori.

1’ - Si parte! Il Como è in maglia blu, Gozzano in divisa verde. Subito un corner per il Gozzano.

CRONACA PRIMO TEMPO

In curva appeso lo striscione “Mal Comune 1/2 stadio”.

Mister Banchini lancia subito a centrocampo come mezz’ala H’Maidat, in attacco coppia Gabrielloni-Miracoli. Raggio Garibaldi in panchina, il capitano è Toninelli.

COMO - Debutto ufficiale del Como: gli azzurri affrontano in casa il Gozzano per la seconda giornata del girone eliminatorio di Coppa Italia di serie C. Domenica scorsa il Como ha riposato, il Gozzano ha perso in casa 1-0 contro il Renate. Domenica 18 alle 20 ultima sfida a Meda tra Renate e Como, si qualifica solo la prima classificata. Contro i piemontesi, avversari del Como due stagioni fa in serie D, assenti Raggio Garibaldi e De Nuzzo. Arbitra Bordin di Bassano del Grappa, cronaca web di Como-Gozzano su www.laprovinciadicomo.it.

COPPA ITALIA SERIE C - Girone A

1ª giornata: Gozzano-Renate 0-1. Ha riposato: Como.

2ª giornata: Como-Gozzano 1-0. Ha riiposato: Renate

3ª giornata: Renate-Como, ore 20 (a Meda). Riposa: Gozzano.

Classifica: Como e Renate 3; Gozzano 0.

