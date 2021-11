Como con due dubbi Chajia e La Gumina «Vedremo, valuteremo dopo l’ultimo allenamento – spiega Jack -, se stanno bene giocheranno»

Verso il derby di Monza con un paio di dubbi importanti. La notizia di cronaca, che arriva direttamente da mister Gattuso in apertura di conferenza stampa, è innanzitutto questa: La Gumina e Chajia sono in forse. Qualsiasi assenza in questo momento disturberebbe, vista la buona condizione generale. Ma certo questi due nomi, due degli assoluti protagonisti delle ultime gare, colpiscono un po’ di più.

La Gumina ha avuto un problema a un ginocchio l’altro ieri, ieri ha corricchiato, oggi la rifinitura dirà qualcosa di più e di definitivo. Per Chajia invece si tratta di un problema a una caviglia, che gli ha impedito di allenarsi ieri. «Vedremo, valuteremo dopo l’ultimo allenamento – spiega Jack -, se stanno bene giocheranno. Peccato, perchè tutto stava andando bene, ma le alternative ci sono, non dobbiamo preoccuparci».

E del resto, questo Como è riuscito già a fare a meno di qualche elemento importante, uno su tutti Cerri, e a vincere lo stesso. Quando tira il vento giusto, del resto, tutti i problemi sono superabili. L’importante è che questo vento continui a tirare, senza soffiare però troppo forte. «Che le aspettative si alzino, sono contento. Perchè è la dimostrazione del fatto che stiamo facendo bene, siamo contenti di far vedere che possiamo giocare questo campionato da protagonisti, cercando di fare sempre meglio ogni partita e di portare sempre a casa punti. Non mi piace invece se l’asticella viene alzata da qualcun altro, perchè i nostri obiettivi continuano a essere quelli che sappiamo. In ogni caso, ho giocatori che hanno già fatto questa categoria, e sono in grado di reggere ogni tipo di pressione, come lo sono anch’io». Anche grazie all’entusiasmo che intorno alla squadra cresce sempre di più, «e questa è la nostra vittoria più bella, conquistata non solo con i risultati, ma con quello che la squadra riesce a trasmettere sempre con il suo impegno, fin dall’inizio, anche quando non si vinceva».

I rischi di questo derby sono chiari, «il Monza è una corazzata, in casa è una delle squadre che ha fatto più punti, tra campo e panchina ha grandi risorse e ha un ottimo allenatore, perchè Stroppa è veramente uno dei top, molto bravo nel saper dare un’impronta precisa alla sua squadra. A noi toccherà fare la partita perfetta». Con quali interpreti è da capire, «e sceglieremo con grande attenzione. Adesso abbiamo anche la prova, dopo la partita con il Perugia, che si può giocare ancora più spregiudicati senza correre troppi rischi».

