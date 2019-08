Como Nuoto, Nazionale

per Bianchi e Romanò Dopo venti giorni di collegiale, saranno in Grecia con l’Under 17

Per due ragazze della Como Nuoto l’estate agonistica si sta prolungando fin quasi a sfiorare l’inizio della prossima stagione.

Però ne vale la pena: perché Paolo Zizza, tecnico della Nazionale Under 17 di pallanuoto femminile, ha convocato Bianca Romanò (anno 2002) e Rebecca Bianchi (anno 2003), dopo quasi venti giorni di raduno collegiale in Campania, per la disputa dell’ormai imminente Pythia Cup in programma ad Itea (Grecia) da domani a domenica.

Sei le nazioni partecipanti, divise in due gironi: l’Italia giocherà le qualificazioni contro Olanda e Serbia, l’esordio è previsto contro la Serbia domani sera alle ore 20. L’altro girone è composto da Grecia, Ungheria e Nuova Zelanda.

