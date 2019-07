Como Nuoto: via i due centro boa e cambia pure il coach Ferrero e Busilacchi lasciano la squadra. Parte anche Foti, pare difficile la conferma di Polacchi.

La dirigenza della Como Nuoto sta lavorando per dare una nuova identità alla squadra maschile. Per ora si lavora ufficialmente solo sulle uscite anche se ciò implica l’inevitabilità di un ricambio, indispensabile per l’allestimento della squadra che disputerà il prossimo campionato di serie A2.

Cominciamo dunque col parlare delle partenze: quelle sicure riguardano Federico Foti, Tommaso Busilacchi e Francesco Ferrero. Il primo, da anni punto di forza del “sette” lacustre, tornerà in Liguria per motivi di studio. Busilacchi resterà in serie A2 ed anche in Lombardia: la neo-promossa Metanopoli del presidente Celia lo ha contattato. Ferrero, centro-boa alternativo a Busilacchi, ha annunciato che per motivi di studio non potrà più giocare a Como.

Il tecnico Polacchi, inoltre, non sembra rientrare nei piani della dirigenza per la guida della prima squadra, per lui si sta studiando l’eventuale impiego nel settore giovanile ma la trattativa non è ancora chiusa.

