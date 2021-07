Como Nuoto, viste le avversarie?

Dal Catania campione a Trieste La geografia della nuova serie A di pallanuoto femminile

Grazie alla contemporanea promozione in serie A1 femminile di due squadre lombarde, la regione diventa in un sol colpo la più rappresentata, in compagnia del Veneto. Il prossimo torneo di pallanuoto potrebbe presumibilmente cominciare già a ottobre, è stato così per i campionati precedenti l’ultimo, fortemente condizionato dalle vicende della pandemia. Como Nuoto Recoaro, dunque, e Nuoto Club Milano si ritrovano insieme dopo essersi più volte scontrate in serie A2, in una competizione dove torneranno ad essere dieci le formazioni iscritte e saranno due le squadre che retrocederanno.

Quest’anno non è stato così, infatti erano solo otto le formazioni partecipanti e non era prevista alcuna retrocessione. Oltre a Lombardia e Veneto, le regioni rappresentate saranno il Friuli Venezia Giulia, la Liguria, le Marche, la Toscana, il Lazio e la Sicilia delle campionesse d’Italia dell’Orizzonte Catania. In tempi diversi, in serie A2, le Rane Rosa si son già misurate con alcune delle protagoniste attuali della massima serie: ovviamente molte cose son cambiate, la Como Nuoto Recoaro sarà la “Cenerentola” del torneo a cui partecipa per la prima volta in assoluto, col proposito di prolungare il più possibile la propria permanenza in serie A/1.

Le squadre partecipanti: Como Nuoto Recoaro, Bogliasco 1951, CSS Verona, NC Milano, Plebiscito Padova, PN Trieste, Orizzonte Catania, RN Florentia, SIS Roma, Vela Nuoto Ancona.

