Como pari in casa Alla fne è andata bene

Alla fne è andata bene Buon primo tempo e gol di La Gumina, pari su rigore dei rossoverdi nel finale gli ospiti hanno sfiorato la rete del successo

COMO-TERNANA 1-1

Marcatori: La Gumina al 37’ pt; Salzano su rig. al 23’ st.

COMO (4-4-2): Facchin; Iovine, Bertoncini, Solini, Cagnano; Nardi, Arrigoni, Bellemo, Parigini (dal 39’ st Blanco); Gabrielloni (dal 30’ st Gliozzi), La Gumina (dal 30’ st Ciciretti). A disposizione: Bolchini, Gori, Cerri, Vignali, Peli, Bovolon. All. Gattuso.

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Bogdan, Sorensen (dal 1’ st Ghiringhelli), Celli; Diakité, Koutsoupias (dal 1’ st Furlan), Agazzi (dal 16’ st Peralta), Palumbo; Salzano; Partipilo, Donnarumma (dal 27’ st Mazzocchi). A disposizione: Vitali, Capone, Rovaglia, Paghera, Pettinari, Boben, Martella, Mazza. All. Lucarelli.

Arbitro: Cosso di Reggio Calabria.

NOTE - Spettatori 1.476, di cui 383 abbonati, incasso di 17.560,68 euro. Ammoniti: Sorensen, Bertoncini, Koutsoupias, Agazzi, La Gumina, Diakite, Salzano, Parigini. Angoli: 4-6.

50’ - Finisce qua: 1-1 al Sinigaglia tra Como e Ternana. Domenica alle 14 il Como sfiderà in trasferta il Perugia.

49’ - Doppia chance Ternana: copo di tacco di Ghiringhelli, Facchin salva, la palla rimane in area e Palumbo manda a lato di poco.

45’ - Cinque minuti di recupero. Blanco cerca Gliozzi da sinistra, Bogdan allontana.

44’ - Ancora Peralta, ci prova da fuori: palla alta.

39’ - Terzo cambio per Gattuso: esce Parigini, appena ammonito, al suo posto Blanco.

36’ - Tiro cross di Ghiringhelli destra, Facchin blocca a terra.

34’ - Occasione in contropiede per il Como: pefetto lancio di Arrigoni, Gliozzi cerca la giocata al volo ma sbaglia completamente l’intervento.

30’ - Primi cambi per Jack: escono La Gumina e Gabrielloni, dentro Ciciretti e Gliozzi.

28’ - Il Como ora sta rischiando: contropiede ospite, palla a destra per Peralta, Facchin blocca la conclusione dell’attaccante ternano.

27’ - Cambio Ternana: fuori l’ex Donnarumma, al suo posto Mazzocchi.

25’ - Palla in area, Diakite tocca forse con un braccio. Proteste comasch, ammonito La Gumina.

23’ - GOL - Salzano spiazza Facchin: 1-1.

21’ - Rigore per la Ternana: traversone in area di Furlan, sulla traiettoria Iovine colpisce con il braccio largo.

19’ - Furlan in mischia conclude a rete, Iovine sul palo respinge.

16’ - Ternana pericolosa, colpo di testa di Partipilo sul fondo. Fuori Agazzi, dentro Peralta.

15’ - Partipilo dal limite, palla sul fondo alla destra di Facchin.

14’ - Doppio tentativo da fuori: le conclusioni di Parigini e Arrigoni vengono respinte dalla difesa ospite.

10’ - Punizione da sinistra... quarto corner per il Como, Iannarilli bloca senza problemi. La spinta comasca continua.

8’ - Ci prova Iovine, palla centrale, Iannarilli blocca.

7’ - Ripartenza Como, che vuole chiudere i conti evidentemente: palla per Gabrielloni a destra, diagonale, palla in corner.

6’ - Ancora un bella palla goocata da Arrigoni a destra, cross in mezzo di Iovin per Gabrielloni anticipato.

3’ - Como in attacco! palla rasoterra tesa di Iovine da destra, Gabrielloni non riesce a deviare in porta, ma conquista il secondo angolo per il Como.

1’ - Si riparte! Due cambi nella Ternana: escono Koutsoupias e Sorensen, dentro Furlan e Ghiringhelli.

CRONACA SECONDO TEMPO

46’ - Finisce il primo tempo, Como in vantaggio 1-0 grazie al gol realizzato da La Gumina.

45’ - Un minuto di recupero prima dell’intervallo.

43’ - Settimo gol in campionato per La Gumina: l’ultimo l’aveva segnato ad Alessandria l’1 marzo, subito dopo aver fallito un calcio di rigore.

37’ - GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL!!!! - Como in vantaggio! Gol di La Gumina! L’attaccante dopo un rilancio di Facchin controlla sulla trequarti, avanza e calcia in porta: palla nell’angolo alla destra di Iannarili, c’è anche una deviazione si Bogdan, ma la rete è da assegnare all’attaccante del Como.

34’ - Ci prova Gabrielloni: tiro a giro da dentro l’area, palla alta non di molto.

33’ - Cartellino giallo anche per Koutsoupias, per un fallo su Parigini in un’azione di ripartenza del Como. Diagonale rasoterra di Partipilo da destra, Facchin blocca a terra.

30’ - Ammonito Bertoncini: era in diffida, salterà Perugia-Como di domenica.

27’ - Chance Como, enorme! Grane palla da destra di Bellemo, sul secondo palo Parigini da solo colpisce la base del palo alla sinistra di Iannarilli.

22’ - Iovine a bordo campo per farsi medicare dopo un intervento scomposto in area di un avversario.

20’ - Chance per il Como, punizione da sinistra... batte Arrigoni, Iannarilli vola e allontana il pallone con i pugni.

17’ - Ammonito Sorensen.

15’ - Attacco da destra: traversone di Iovine, colpo di testa di Nardi, palla alta.

11’ - Diakite si attarda in nel rilancio dall’area, Parigini in pressing non riesce però a rubargli il pallone.

10’ - Cross di Arrigoni, colpo di testa di Gabrielloni: l’attaccante non colpisce bene, Iannarilli blocca senza problemi.

8’ - Arrigoni con un tocco al volo cerca La Gumina: palla in profondità, troppo lunga per l’attaccante del Como.

6’ - La Ternana pareggia subito il conto dei corner: Facchin esce e blocca.

5’ - Primo corner della partita a favore del Como. La difesa libera.

3’ - Un tocco involontario di Iovine favorisce Partipilo che entra in area ma conclude a lato.

2’ - Che avvio di partita! La Ternana replica con un colpo di testa di Salzano, tocco di Nardi e parata di Facchin. Partipilo di testa, da posizione defiliata, non riesce a deviare in rete colpendo l’esterno della rete.

1’ - Inizia la partita! Como in blu, Ternana in bianco. Primo pallone giocato dalla Ternana. Subito como in attacco, palla lunga per Nardi, la difesa recupera.

CRONACA PRIMO TEMPO

Squadre in campo, tra poco inzierà la partita!

Alle 18.30, oggi, oltre a Como-Ternana si giocano Brescia-Benevento, Cittadella-Reggina, Cosenza-Lecce, Crotone-Frosinone e Vicenza-Parma, alle 20.30 Alessandria-Monza.

Ternana in campo con un 3-5-2. In panchina l’ex Pettinari.

Gattuso cambia, come annunciato: in difesa c’è Iovine al posto di Vignali, Cagnano sostituisce lo squalificato Ioannou. A centrocampo c’è Nardi, “finto” esterno, in realtà in appoggio a Bellemo e Arrigoni. Tandem Gabrielloni-La Gumina in attacco.

Buonasera dallo stadio Sinigaglia, alle 18.30 si giocherà Como-Ternana... pronte le formazioni!

COMO - Scontro diretto al Sinigaglia: alle 18.30 il Como sfida la Ternana, entrambe le formazioni sono a metà classifica a 37 punti. Entrambe però cercano ancora i punti della definitiva tranquillità, per mettersi definitivamente alle spalle la zona playout. Nel Como torna Cerri, ma partirà in panchina con l’idea di riproporlo domenica a Perugia. Possibile qualche variazione (Nardi a supporto di Bellemo e Arrigoni), in attacco probabile tandem Gabrielloni-La Gumina. Arbitra Cosso di Reggio Calabria, cronaca web di Como-Ternana su www.laprovinciadicomo.it.

SERIE B - 30ª GIORNATA

Programma - Martedì 15/3: Brescia-Benevento 2-2, Cittadella-Reggina 0-0, Como-Ternana 1-1, Cosenza-Lecce 2-2, Crotone-Frosinone 2-0, Vicenza-Parma 0-1; Alessandria-Monza ore 20.30. Mercoledì 16/3, ore 18.30: Ascoli-Pisa, Cremonese-Pordenone, Perugia-Spal.

Classifica - Pisa e Lecce 55; Brescia e Cremonese 53; Benevento e Monza 51; Frosinone 48; Ascoli 46; Perugia 45; Cittadella 44; Reggina 40; Ternana, Parma e Como 38; Spal 31; Alessandria 25; Cosenza 24; Vicenza 21; Crotone 19; Pordenone 13.

Prossimo turno - Sabato 19/3: Monza-Crotone, Parma-Lecce, Reggina-Cosenza, Ternana-Alessandria ore 14; Frosinone-Benevento ore 16.15. Domenica 20/3: Perugia-Como, Pisa-Cittadella, Vicenza-Ascoli ore 14; Pordenone-Brescia, Spal-Cremonese ore 16.15.

