Como Women, tre dall’Inter Per i campi: idea Cislago

Settimana importante in casa Como Women, con diverse notizie in arrivo dal fronte mercato e non solo. Iniziamo dal nuovo accordo per la gestione dei centri sportivi di Cislago (VA), siti in via Papa Giovanni XXIII e viale dello Sport. La gestione dei due impianti è stata infatti assegnata a “Sport Geovillage Cislago” che all’interno di questo progetto vedrà appunto anche la partecipazione della società del presidente Verga.

La società comasca si occuperà di promuovere e sviluppare in zona il calcio femminile. Più nel concreto, è atteso per oggi un comunicato della stessa società nel quale si daranno maggiori dettagli sul progetto in fase di lancio. Alcune indiscrezioni parlano comunque della possibilità che la prima squadra della Como Women vada proprio a Cislago ad allenarsi.

Intanto, a proposito di allenamenti, proprio ieri le ragazze allenate dal nuovo tecnico Sebastian De La Fuente si sono ritrovate per una sgambata al centro sportivo di Ponte Lambro, che dovrebbe rimanere la casa della Como Women per le partite casalinghe anche nel prossimo campionato di serie B. E’ stata l’occasione anche per alcune foto di rito alle nuove calciatrici arrivate.

Ed eccoci proprio al capitolo mercato, perché negli ultimi giorni non sono mancate le notizie. L’ultimo ingaggio è stato quello annunciato proprio ieri della giocatrice inglese Emma Louise Lipman. Classe 1989, la Lipman, naturalizzata maltese dal 2019, vanta numerose esperienze proprio in terra d’oltremare con le maglie di Coventry City, Leeds United, Manchester City e Sheffield. Dal 2017 è invece in Italia, dove ha già giocato con Verona, Roma, Fiorentina e Lazio, con la quale ha vinto l’ultimo campionato di serie B. E’ anche titolare della nazionale di Malta.

