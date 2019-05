Coppa del Mondo, c’è De Vecchis

Si comincia oggi con le parallele Appuntamento di prestigio a Capodistria per il ginnastica di Cermenate

È World Challenge Cup per Tommaso De Vecchis.

Il ginnasta di Cermenate salirà oggi sulla pedana dell’Arena Bonifika di Capodistria con la maglia della nazionale, nella tappa di Coppa del Mondo di artistica maschile.

Un appuntamento importante per l’atleta comasco (27 anni), che, nella città della Slovenia, si esibirà in due attrezzi. «Gareggerò alle parallele e alla sbarra -spiega De Vecchis -.Proverò a eseguire gli esercizi con la maggior precisione possibile, per poter entrare, con entrambi, nelle finali».

Il cermenatese inizierà oggi pomeriggio, alle 15, con le parallele, dove ha inserito un nuovo movimento, che dovrebbe permettergli di alzare il punteggio.

Per staccare il pass per la finale di sabato (si parte alle 16) deve chiudere tra i primi otto.

Stesso discorso per la sbarra, attrezzo di punta del portacolori della Ginnastica Salerno, dove sarà impegnato domani. La finale è prevista per domenica.

