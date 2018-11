Coppa del Mondo Rizzelli ci sarà Parteciperà, dal 22 al 25 di questo mese a Cottbus, alla prima tappa della Coppa del mondo di artistica femminile

Si scrive Coppa del mondo si legge Olimpiade. Martina Rizzelli parteciperà, dal 22 al 25 di questo mese a Cottbus, alla prima tappa della Coppa del mondo di artistica femminile.

Un appuntamento già di per sè importante, per la stella della Polisportiva Fino Mornasco che assume un surplus di valore, in quanto, sulla base del nuovo regolamento, la gara in terra tedesca è la prima prova di qualificazione per Tokyo 2020, a livello individuale. Otto le tappe in calendario, per arrivare a marzo 2020, con i tre migliori risultati che saranno presi in considerazione. Le prime quattro della classifica finale staccheranno il pass olimpico, nell’attrezzo preferito. Unica condizione: quella di non aver partecipato alle qualificazioni con la squadra.

