Cutrone, idolo dei Wolves

Adesso c’è un coro per lui Il giovane di Colverde (ex Milan) ha già conquistato il cuore dei tifosi inglesi

Pochi gli spezzoni di partita giocati fin qui da Patrick Cutrone con il Wolverhampton, ma sufficienti per diventare subito beniamino dei suoi nuovi tifosi inglesi.

Tifosi che la scorsa settimana, in occasione del match d’andata dei playoff di Europa League giocato e vinto allo stadio Grande Torino, gli hanno dedicato un coro diventato presto virale su web e social.

«Patrick Cutrone, Patrick Cutrone, he loves the pizza, he loves the pasta, the lad’s f***ing magic»: è questo il coro cantato sulle note de “La bamba” per l’ex attaccante del Milan. Anche in questa occasione il 21enne di Colverde è entrato a gara in corso, a un quarto d’ora circa dalla fine.

Sembrano lontani i tempi del Milan di Gattuso, quando Patrick si fece conoscere dal calcio che conta a suon prestazioni e gol.

Passato in estate all’ambizioso club inglese (di proprietà cinese) per 18 miliardi più bonus, quello di Cutrone è stato un trasferimento che ha fatto molto parlare. Soprattutto i tifosi rossoneri che mai avrebbero voluto veder partire il giovane attaccante, nato e cresciuto con la maglia del Milan.

Esigenze societarie l’hanno così portato oltremanica, dove non è certo andato a star male: nel campionato più bello del mondo, con un contratto importante e con la possibilità di giocare ancora nelle coppe europee.

© RIPRODUZIONE RISERVATA