Da oggi sono in vendita i biglietti per l’Alessandria La gara è in programma alle 18.30, ed è prevedibile una affluenza consistente, anche grazie all’ampliamento della capienza al 75 per cento

Oggi, a partire dalle 14, si aprirà la vendita dei biglietti per la partita di sabato pomeriggio contro l’Alessandria.

La gara è in programma alle 18.30, ed è prevedibile una affluenza consistente, anche grazie all’ampliamento della capienza dello stadio al 75 per cento.

Il Como arrivando dal successo ottenuto a Brescia è circondato da parecchio entusiasmo e si prevede una caccia al biglietto per la partita del prossimo sabato sera.

Il fatto che i tifosi più accesi siano tornati sugli spalti e il fatto che si tratta di una gara molto attesa, con una rivale ormai accesa, fa pensare ce il clima sarà molto caldo.

I prezzi saranno i medesimi delle partite precedenti, quindi 14 euro la curva, 22 i distinti, 24 la tribuna laterale, 34 la tribuna centrale, 60 la tribuna d’onore. Questo per quanto riguarda la vendita tramite il sito Vivaticket. Anche stavolta i biglietti dovranno essere acquistati in prevendita, on line o nei punti vendita del circuito.

Che a Como sono Be Travel in via Recchi, Renata Music in via Collegio dei dottori, Bar San Martino in via Briantea e Bar Roma a Breccia in via Risorgimento.

Inoltre, sarà vietato l’acquisto ai residenti in Piemonte, tranne che ovviamente per il settore ospiti, che ora passa a 350 posti.

Per i tifosi del Como saranno invece disponibili 1500 posti in curva, altrettanti in tribuna, e 350 nei distinti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA