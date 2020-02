Domani al palazzetto con i colori di Kobe Una bella idea degli Eagles per ricordare Bryant. Anche la società si sta muovendo per alcune iniziative. Su tutti i campi verrà osservato un minuto di silenzio.

Anche gli Eagles intendono rendere omaggio a Kobe Bryant. E lo faranno domani al PalaBancoDesio in occasione della sfida contro Venezia. Estendendo il senso della propria iniziativa non soltanto ai frequentatori - abitudinari o occasionali che siano - della curva, bensì all’intero palazzetto per non dimenticare di onorare quest’autentica icona della pallacanestro mondiale.

«Domenica (domani, ndr) invitiamo chiunque ne sia in possesso a indossare la maglia di Kobe. Per una volta i NOSTRI colori, da sempre e per sempre di fondamentale importanza nel NOSTRO palazzo, possono lasciare spazio al giusto tributo a un giocatore tra i più grandi di sempre!». Questo il testo del messaggio che le “Aquile” di Cantù hanno diffuso nelle ultime ore al fine di sensibilizzare l’intero ambiente legato alla pallacanestro brianzola.

Un’iniziativa la cui portata potrebbe magari anche sfuggire ai più, in particolare a chi non ha confidenza con talune tematiche legate al mondo della curva in generale, mentre in realtà è connotata da un significato decisamente profondo per quelli che sono i valori ideali che contraddistinguono gli ultrà.

Perché “profanare” quelli che sono i colori che contraddistinguono da sempre i convenuti nella curva Eagles è un gesto generalmente non ammesso. Questa volta, invece, si è deciso di fare un’eccezione proprio per il tipo di tragedia e per il personaggio che ne è rimasto vittima. Un adeguato tributo, insomma. Per una volta, dunque, si farà un’eccezione, contravvenendo ai colori tradizionali dei gruppi ammessi a frequentare la curva che sono anche quelli di Pesaro e Montecatini oltre che del Como per ciò che riguarda il calcio. Tradotto, oltre al bianco e al blu, anche il rosso e l’azzurro.

La maglia di Kobe, dunque, innanzitutto e pure con una certa qual tolleranza poiché saranno comunque ben accetti anche coloro i quali pur non possedendone una del “Black mamba” ne indosseranno una gialloviola dei Lakers, magari con inciso il nome di uno che da queste parti ha segnato un’epoca, vale a dire Metta World Peace.

Intanto, per quanto riguarda invece il club, la Pallacanestro Cantù ha deciso che la copertina di “Biancoblù Magazine”, distribuito in occasione della partita contro Venezia, sarà appunto dedicata a Kobe. «Un doveroso omaggio alla stella americana che ha scritto la storia della pallacanestro» è la motivazione.

Inoltre, sui led a bordo campo durante il minuto di silenzio verrà proiettato un suo ricordo.

Infine, oltre che con un minuto di raccoglimento, la Lega Basket onorerà in questo weekend sui campi di serie A la memoria di Kobe e di sua figlia Gianna con una vetrofania che sarà posizionata sui tabelloni dei canestri. La vetrofania contiene il nome di Bryant e i due numeri di maglia da lui indossati nella sua carriera: l’8 e il 24.

