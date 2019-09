Kevarrius Hayes si prepara a ritornare domani in campo

Domani il Trofeo degli Angeli Hayes ci sarà contro Torino Alle 20.45 appuntamento a Senna: di fronte ai biancazzurri ecco la rinata formazione piemontese.

Cantù, reduce da un eccellente weekend che l’ha vista trionfare dopo cinque anni al Trofeo Lombardia dopo le vittorie su Brescia e Cedevita, torna in campo domani alle 20.45.

Lo farà per l’atteso “Trofeo degli Angeli”, annuale appuntamento di precampionato che, come due stagioni fa, si gioca nuovamente al palasport di Senna Comasco e ancora una volta contro Torino, rinata in estate dopo il fallimento dell’Auxilium e che disputerà la serie A2.

Coach Pancotto dovrebbe recuperare Hayes, che ha saltato per precauzione la finale del “Lombardia” dopo un botta ricevuta in semifinale contro Brescia. Diverso il discorso per Clark che sta proseguendo il suo programma di recupero dopo l’elongazione del gemello destro.

Il giocatore sarà sottoposto oggi a un’altra risonanza e, ovviamente, è in fortissimo dubbio per la partita contro Torino: situazione da valutare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA