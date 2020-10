Due piloti a caccia del titolo Re e Fontana al Due Valli La penultima tappa del campionato Italiano assoluto prevede la prova conclusiva del campionato tricolore Asfalto e del tricolore Wrc

Nelle tre serie tricolori in onda nel weekend automobilistico con il Rally Due Valli, sono tre i piloti comaschi coinvolti: Corrado Fontana, Alessandro Re e Marco Roncoroni. La penultima tappa del campionato Italiano assoluto prevede la prova conclusiva del campionato tricolore Asfalto. Sfida finale con punteggio ad 1,5 per gli specialisti, cinque dei quali aspiranti al tricolore, in testa c’è Alessandro Re con 40 punti, premiato fin qui grazie alla sua continuità di risultati al volante della Volkswagen Polo R5 insieme a Marco Menchini allenote, ma ancora in cerca della prima vittoria stagionale.

A sfidarlo ci sarà stavolta anche il lucchese Rudy Michelini con Michele Perna, appaiati al secondo posto, oltre al veneto Marco Signor e Francesco Pezzoli.

Atto finale anche del campionato italiano Wrc, esso pure a punteggio 1.5, con quattro alfieri in lotta per il primato. In testa c’è ancora Simone Miele, ma dopo la bella vittoria al Rally dell’Elba, segue a ruota Corrado Fontana, affiancato da Nicola Arena alle note sulla Hyundai i20 Wrc. In lotta però per il titolo anche Luca Rossetti e Andrea Carella in una manciata di punti, facendo presagire una sfida senza quartiere tra i contendenti. Saranno della partita anche i comaschi della Val Senagra Corse Marco Roncoroni e Paolo Brusadelli con la Skoda Fabia R5. La gara si svolgerà tutta sabato con arrivo è previsto a Verona alle ore 20.45.

