E bravo Il Viaggiator Goloso

Chiude sul podio al Tricolore Finisce con un successo che vale il terzo posto l’avventura del Pgc Under 18 alle finali nazionali di Milano

Applausi, applausi a non finire per questo giovane gruppo. Finisce con un successo che vale il terzo posto l’avventura del Pgc Under 18 alle finali nazionali di Milano.

Una bella medaglia di bronzo per il Progetto Giovani Cantù U18. Dopo la grande amarezza della semifinale, con la rimonta subita dall’Honey Sport City Roma a meno di novanta secondi dal termine, i canturini sono stati bravi, invece, a sapersi rifare, conquistando meritatamente un posto sul podio. Cantù è stata lucida nel resettare tutto, dimenticandosi completamente della beffa subita nella giornata di ieri.

A Milano, nell’affascinante cornice di piazza Città di Lombardia, nel cuore degli uffici della regione, il gruppo allenato da coach Visciglia ha salutato la manifestazione nazionale nel migliore dei modi, ottenendo il terzo posto grazie al convincente successo sulla Novipiù Campus Piemonte, con il risultato finale di 77 a 69 a proprio favore.

I canturini, avanti già di undici lunghezze all’intervallo lungo (46-35), sono stati bravi a condurre dall’inizio alla fine del match, riuscendo a resistere anche al forcing finale dei piemontesi che, con i tentativi di Castellino e Jakimovski, avevano impensierito il PGC. Alla sirena finale, per coach Visciglia figurano a referto ben cinque giocatori in doppia cifra. Arienti il migliore con 13 punti, poi 11 per capitan Gatti e, a seguire, dieci a testa per il trio composto da Cucchiaro, Lanzi e Quarta. A fare la differenza l’apporto dalla panchina: 33 i punti segnati da Cantù, contro i soli dieci punti realizzati dalla panchina piemontese.

VIAGGIATOR GOLOSO CANTU’-NOVIPIU’ CAMPUS PIEMONTE BASKETBALL 77-69

(30-22, 46-35, 57-54)

Il Viaggiator Goloso Cantù: Lanzi 10, Arienti 13, Banfi, Caglio 2, Cucchiaro 10, Di Giuliomaria 6, Quarta 10, Gatti 11, Ziviani 5, Mirkovski 6, Bresolin, Marazzi 4. All. Visciglia, Vice All. Pozzoli, Deandrea.

Novipiù Campus Piemonte Basketball: Cherubini 8, Abrate, Framarin, Origlia, Tiberti 22, Jakimovski 9, Reggiani 9, Castellino 11, Mortarino 4, Manzani 2, Ianuale 4, Fruscoloni. All. Spanu, Vice All. Piastra, Longo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA