Emozione Magatti: al Sei Nazioni

oggi affronta la grande Inghilterra Per la comasca si tratta della quarantesima presenza in azzurro

Maria Magatti fa quaranta. La comasca (29 anni) veste questo pomeriggio, sul terreno di Parma contro l’Inghilterra, la maglia della Nazionale azzurra di rugby per la quarantesima volta.

Un traguardo importante per l’ala che è diventata un punto fisso del quindici disegnato da coach Andrea Di Giandomenico. Il tecnico rispetto al debutto della scorsa settimana con la sconfitta in casa della Francia, ha cambiato sette elementi.

La partita, secondo atto del Sei Nazioni 2022, è di altissimo livello. Si parte alle ore 16 al Lanfranchi nella città ducale, contro le campionesse in carica, che puntano a vincere il torneo e sono anche le favorite per il successo nella Coppa del Mondo del prossimo autunno (dove ci sarà anche l’Italia).

Le inglesi sono partite con il piede giusto, vincendo in casa della Scozia, con il punto di bonus.

Le azzurre invece si sono arrese per 6-39 alle francesi, crollando nella parte finale, dopo una buona prima parte. In settimana però è arrivata una bella notizia per Magatti e le compagne: l’Italia in rosa ha scalato una posizione nella graduatoria mondiale.

Le azzurre infatti sono arrivate al settimo posto, superando l’Irlanda, surclassata dal Galles e sono le terze in Europa, proprio alle spalle di Inghilterra (prima) e Francia (terza).

© RIPRODUZIONE RISERVATA