Energy e Canturino ok con gemelli e vittorie Un momento d’oro per le nostre due squadre che fanno correre gli atleti nelle gare Juniores. Dai gemelli Galimberti a Pollicini e Bagatin

Volevamo conoscerli meglio. I due gemelli della Energy Team di Albese con Cassano che protagonisti delle gare Juniores nella squadra del presidente Rocco Pisano. Lorenzo e Francesco Galimberti, 18 anni, di Giussano, gemelli eterozigoti (sì, insomma, non si assomigliano molto) che stanno vincendo (tre successi a uno per Lorenzo) e che sono anche stati protagonisti di un primo e secondo posto, caso più unico che raro. Li abbiamo ospitati in redazione e il resoconto lo trovate sul giornale. Si sono presentati alle otto del mattino, prima dell’allenamento.

E c’è da celebrare anche il Canturino L’ultimo successo in ordine di tempo, quello colto domenica a Costiole Saluzzo (paese del Piemonte caro al ciclismo lariano perché ospita una pista per bmx dedicata alla memoria di Fabio Casartelli), rappresenta il terzo centro dalla fine del ritiro estivo in altura di Livigno a oggi. Due vittorie – tra cui quella appena citata – per Lorenzo Pollicini; quella mancante, invece, porta la firma di Christian Bagatin. Alla luce di questi risultati, gli ultimi di una serie di piazzamenti che hanno comunque costellato l’intera stagione 2019, il Club Ciclistico Canturino 1902 non può che essere soddisfatto. Lo dicono i numeri fin qui raccolti.

