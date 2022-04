Fantastica UnipolSai Briantea

Conquista la finale scudetto I canturini ribaltano il -8 dell’andata contro il Santo Stefano Avis Porto Potenza Picena e ora affronterà la Deco Metalferro Amicacci Abruzzo

Vola in finale scudetto l’UnipolSai Briantea84, che ribalta il meno otto della gara d’andata contro il Santo Stefano Avis Porto Potenza Picena e ora affronterà la Deco Metalferro Amicacci Abruzzo. La serie tricolore partirà il prossimo 14 maggio, al meglio delle tre partite.

Nel dettaglio: gara uno in casa della Briantea84, che ha una peggiore differenza canestri nelle semifinali, gara due ed eventuale gara tre invece a Giulianova.

Una sfida affascinante, visto che gli abruzzesi, che hanno eliminato Padova, sono imbottiti di ex giocatori del Santa Lucia Roma, squadra che, prima della parentesi del Santo Stefano, si è giocata per diversi anni lo scudetto con la Briantea84. Cantù e Amicacci si contesero già il tricolore nel 2018, con la Briantea84 che si impose per 2-0. Sarà la sfida degli ex Adolfo Berdùn e Simone De Maggi.

Non solo, sarà una rivincita per i tanti ex del Santa Lucia, che nel 2016 persero lo scudetto proprio contro Cantù: Marco Stupenengo, Matteo Cavagnini, Cristian Fares, Beatrice Ion e coach Carlo Di Giusto, che è anche il commissario tecnico della nazionale italiana.

