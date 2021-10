Fatta la squadra del Coni Con Gilardoni e Spaggiari Saranno i collaboratori del delegato locale Niki D’Angelo nel prossimo quadriennio. Domani la presentazione alle 11.30 all’Hotel Palace

È pronta la “squadra” dei fiduciari del Coni Point Como: saranno i collaboratori del delegato locale Niki D’Angelo nel prossimo quadriennio. L’elenco è fatto: dodici nomi scelti per ruolo, capacità e criteri geografici, perché rappresenteranno il Coni nelle varie zone del territorio. Tra loro, ci sono personaggi in vista nel mondo dello sport comasco, soprattutto come dirigenti di società o con ruoli federali, o come amministratori pubblici. Come Patrizia Bollinetti (presidente dell’Atletica e Ginnastica Comense), Sergio Sala (consigliere della Federgolf Lombardia), Alberto Galdi (presidente della Polisportiva Intercomunale), Walter Schmidinger (consigliere Federtennis Lombardia), Alessandro Segantini (presidente Alto Lario), Mario Pozzi (ex presidente Lariointelvi, sindaco di Centro Valle Intelvi), Michele Spaggiari (ex calciatore dilettante, sindaco di Menaggio) e Claudio Chiaratti (direttore generale del Don Bosco Cesano Maderno).

Non manca poi la quota di ex sportivi come Jennifer Isacco, medaglia olimpica nel bob a due ai Giochi di Torino 2006, il pluricampione del mondo di canottaggio Daniele Gilardoni, l’ex hockeista Alberto Notari e l’ex calciatore dilettante Fabrizio Puglia.

Il coordinamento tecnico sarà ancora di Claudio Zanoni, Francesca Cola sarà il supervisore territoriale con delega a eventi, seminari e convegni, Riccardo Bianchi l’addetto stampa, Massimo Aiolfi terrà i rapporti con la presidenza regionale.

Il Coni Como si avvarrà della consulenza medico sportiva e scientifica con i dottori Enzo Zottola, Claudio Pecci e Biagio Santoro, per la parte psicologica coinvolta la dottoressa Elena Tigli. Infine, l’avvocato Fabrizio Diana sarà il consulente legale, Cesare Musotto si occuperà dello sportello bandi e concorsi. Domani la presentazione alle 11.30 all’Hotel Palace.

