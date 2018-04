Massimiliano Priolo in azione

Festa Polisportivasenna

Santini e Priolo ai Mondiali Coach e giocatore faranno parte della rappresentativa azzurra di Special Olympics per Abu Dhabi

Massimiliano Priolo e Alberto Santini, rispettivamente giocatore e allenatore della Polisportivasenna, prenderanno parte ai Giochi Mondiali di basket Special Olympics che si disputeranno il prossimo anno ad Abu Dhabi.

Per questo motivo la squadra sennese, invitata dalla Fip Lombardia, è scesa in campo ieri mattina a Seregno durante l’intervallo di una partita del Trofeo delle Regioni per un’esibizione di pallacanestro unificata.

È stata l’ennesima passerella per la società di Senna Comasco che ormai da diversi anni è una realtà di spicco nel panorama italiano del basket Special.

Santini sarà quindi il coach della nazionale azzurra mentre Priolo è un giocatore-simbolo del movimento sennese e italiano. Trentunenne di Tavernerio, dove aveva iniziato a giocare a basket, Priolo è stato infatti l’unico europeo convocato all’All Star Game del 2013 di basket unificato, disputato a Houston con alcune stelle della Nba e atleti con disabilità intellettive.

