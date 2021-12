scherma martina batini in azione a erba (Foto by lariosport lariosport)

Garozzo e Batini Tricolori a Erba

Uno spettacolo eccezionale. I padiglioni del Lariofiere ad Erba hanno ospitato la prima prova nazionale di fioretto, maschile e femminile. La kermesse tricolore, organizzata dalla Comense Scherma, ha visto in azione gli atleti più forti in Italia e di riflesso nel mondo. Come il vincitore del torneo maschile, Daniele Garozzo che ha ricevuto il trofeo Antonio Spallino, giunto alla seconda edizione, in memoria dell’ex campione olimpico nerostellato e sindaco di Como. Nel femminile successo per Martina Batini.

Vita dura per gli atleti della Comense in pedana. Il migliore è stato Alessandro Stella, 35°, uscito nei sedicesimi per mano del pisano Morini. Francesco Griseri è stato 44°; Gianmarco Galvani 53°, Isaia Napolitano 66°, Mateu Coll Gari 80°.

E’ andata meglio nel femminile. La migliore è stata Carlotta Ferrari che ha intascato un ottimo 14° posto. La giovane stella della Comense (è una Under 20) non ha avuto dalla sua parte la buona sorte, visto che è uscita negli ottavi dove ha incontrato niente meno che Alice Volpi, la grande favorita per la vittoria.

