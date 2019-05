Gasparini è un orologio

Campionessa regionale L’atleta comasca va a segno a Romanengo nella prova a cronometro che assegnava la maglia

La maglia di campionessa regionale è sulle sue spalle. Questo, al termine di una prova contro il tempo che, pur non avendola vista vittoriosa, le ha comunque regalato il primato lombardo, essendo stata la prima atleta della Lombardia in ordine di classifica.

Per la comasca Alice Gasparini, la prova a cronometro corsa a Romanengo, in provincia di Cremona, è coincisa con l’ottenimento dell’attestato di campionessa regionale per la categoria Elite.

La portacolori della Eurotarget Bianchi Vittoria ha chiuso i 19 chilometri di gara a 1’36” dalla vincitrice assoluta, ossia Elena Pirrone. Un risultato importante quello colto dalla Gasparini, che potrà così indossare i colori biancoverdi nel corso di tutto il 2019 nelle crono cui prenderà parte di qui in avanti.

