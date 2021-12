Gattuso: «Bel Vicenza Noi però attenti» «Sapevamo che era una partita dove avremmo trovato molte difficoltà. Noi le abbiamo superate passando in vantaggio»

Il Como vince per una rete a zero al Menti grazie alla rete di Vignali al 9’ e conquista i tre punti. Giacomo Gattuso tecnico dei Lariani ha così commentato la preziosa vittoria ottenuta in Veneto.

«Un risultato stretto per il Vicenza ma ottimo per noi , bisogna ammettere che il Vicenza ha fatto un’ottima gara. Sapevamo che era una partita dove avremmo trovato molte difficoltà. Noi le abbiamo superate passando in vantaggio, sapevamo che dovevamo difendere il risultato. Nel primo tempo e nei primi dieci minuti del secondo abbiamo dovuto sudare per mantenere il vantaggio. Quando ho fatto il primo cambio inserendo Kabashi la partita l’abbiamo messa come volevamo metterla, quindi sino alla fine del secondo tempo l’abbiamo messa come volevamo noi dal punto di vista tattico».

Una partita fondamentale per il Como perché ha rotto il periodo delle partite negative e si riparte? «Una vittoria pesante questa perché si riparte considerando che il nostro obbiettivo è sempre la salvezza. Quindi sono tre punti che nella classifica ci portano in avanti e fanno diventare la classifica bella è importante. Quindi noi sapendo che oggi andavamo in cerca dei tre punti siamo felici. Siamo riusciti con un po’ di difficoltà durante la gara però sono tre punti per noi che valgono veramente tantissimo».

La squadra è stata ricostruita, soprattutto la difesa?«Sì considerando gli infortuni che avevamo nell’ultimo periodo le situazioni tattiche sono cambiate, abbiamo trovato la nostra identità. Questa vittoria ci possa ridare spinta e fiducia e siamo fiduciosi fino alle sfide di dopo Natale, di concludere bene il girone d’andata e pensare di capire dopo con il mercato cosa potrà servire o meno da inserire nell’organico della squadra per affrontare il girone di ritorno».

