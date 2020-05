Gattuso vicino al Como Torna l’ex capitano Un anno fa matrimonio vicino ma poi sfumato. Adesso le parti paiono vicine all’accordo. Ruolo da definire

Jack Gattuso, un anno dopo. L’ex capitano, oggi allenatore al Novara, potrebbe essere imbarcato nella nuova avventura azzurra. Con un ruolo ancora da definire. Ma le parti ne hanno parlato e stavolta potrebbe andare in porto la trattativa che riporterebbe in azzurro una bandiera mai dimenticata.

Gattuso, come detto, lavora al Novara, E aveva fatto parte dello staff di Carlaberto Ludi, ds del Como, quando quest’ultimo era in Piemonte. Dopo essere stato calciatore e capitano e prima di lavoarare con la prima squadra, Ludi aveva fatto un passaggio al settore giovanile del Novara dove aveva avuto modo di lavorare con Gattuso, carpendone subito le caratteristiche di uomo aziendalista, appassionato, moralmente integro.

Tutte caratteristiche che si sposavano in pieno con la filosofia del Como di Gandler e con quella di “costruzione morale” del nuovo settore giovanile di Giancarlo Centi. In più Gattuso abita a Como, che non ha mai lasciato, conosce bene alcune delle persone che lavorano al Como, specie nel settore baby, forse lo stesso ds aveva percepito la volontà, se ce ne fosse stata l’occasione, da parte di Jack di tornare a lavorare, non solo nella sua città ma anche nella società che lo aveva fatto crescere e lo aveva fatto giocare per anni. Per questo, un anno fa, una delle prime mosse di Ludi era stata quella di proporre un ruolo a Gattuso. Le parti si erano incontrate, ma il matrimonio non si era potuto fare, anche per il contratto ancora in essere di Gattuso. «Ne riparleremo tra un anno». E un anno è passato. Così le parti si sarebbero incontrate (virtualmente) di nuovo. E pare che l’accordo sia molto vicino.

