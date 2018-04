Giorgi vince a Podebrady E con un super tempo La cabiatese (28 anni) ha iniziato nel migliore dei modi la stagione che culminerà a maggio nella Coppa del mondo in Cina

Dopo la vittoria nel memorial Albisetti a Lugano, ecco quella nell’incontro internazionale di Podebrady. Eleonora Giorgi è tornata a marciare alla grande. La cabiatese (28 anni) ha iniziato nel migliore dei modi la stagione che culminerà a maggio nella Coppa del mondo in Cina e ad agosto negli europei di Berlino.

Sulle strade della città della Repubblica Ceka, la portacolori delle Fiamme Azzurre non si è limitata alla vittoria nella 20 chilometri (presenti atlete di Francia, Ungheria, Lituania, Irlanda, Slovacchia, Colombia, Finlandia, Germania, Guatemala, Messico, Polonia, Tunisia oltre alle padrone di casa), ma ha anche fatto segnare un ottimo riscontro cronometrico. Il tempo di 1.28’49” è il miglior risultato delle ultime due stagioni (anche questo un “sintomo” positivo sullo stato di forma) oltre che record della manifestazione. Ciliegina sulla torta per Giorgi è arrivato anche l’oro nella classifica per nazioni. La cabiatese tornava a Podebrady, dove il 25 aprile 2009, aveva vestito per la prima volta, la maglia azzurra (tra le Junior).

C’era tornata altre volte, ma non era mai riuscita a vincere. Impresa portata a termine quest’anno, dopo aver spezzato la tradizione negativa anche a Lugano. La comasca, forse per scacciare l’emozione, è partita subito forte, facendo il vuoto. Alla fine è rimasta in testa, da sola, per tutti i 20 chilometri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA