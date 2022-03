Giornata decisiva

per la Tecnoteam Ultima partita della regular season, quella che questo pomeriggio alle 16 metterà di fronte la sua Tecnoteam in trasferta alla Rizzotti Design

«Quarto o quinto che possa essere, questo posto finale in classifica è assolutamente strepitoso».

Alla vigilia dell’ultima partita della regular season, quella che questo pomeriggio alle 16 metterà di fronte la sua Tecnoteam in trasferta alla Rizzotti Design Pallavolo Sicilia, coach Cristiano Mucciolo parte dalla posizione comunque guadagnata dalla sua formazione nel girone B di serie A2 per lanciare la sfida a Catania e, guardando oltre, a chiunque arriverà al primo turno dei playoff.

Soddisfatti

« Io personalmente non avrei mai detto a inizio anno che saremmo arrivati così in alto. Come me, credo l’avrebbero fatto in pochi, o forse perfino nessuno. Non è finita. Testa a Catania, dunque, e poi vedremo contro chi giocheremo ai playoff», prosegue l’allenatore della squadra di Albese con Cassano che, partita al suo primo anno in A2 con l’ambizione di centrare la salvezza, si trova ora a giocarsi all’ultima partita il quarto posto alle spalle di corazzate come Pinerolo, Talmassons e Mondovì.

A portare a questo risultato, a detta di Mucciolo, è stata «la costanza di rendimento» fin qui tenuta: «Sì, è vero, contro Mondovì (nell’ultimo turno Albese volley Como ha affrontato, perdendo, l’Lpm Bam, attuale terza forza del torneo) abbiamo offerto una prestazione un po’ al di sotto delle nostre qualità. Al di là della stanchezza, non dobbiamo neanche dimenticare che abbiamo giocato contro una squadra molto forte, più forte di noi indubbiamente, che ha obiettivi diversi dai nostri. Al di là di questo, di partite bruttine ne abbiamo giocate veramente poche, abbiamo sempre giocato, e mi ripeto, con una buona costanza di rendimento», sostiene il coach della Tecnoteam.

